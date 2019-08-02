ديمقراطية الإنتخابات أطلقت جدارية حول تفعيل دور النساء في القيادة

أطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ​ديمقراطية الانتخابات​" (LADE) تحت شعار "مطرحك الطبيعي ب​القيادة​"، جدارية حول "تفعيل دور النساء في القيادة"، عبارة عن عمل فني شارك في تنفيذه كل من ليا بو حبيب وإيلي زعرور، وذلك في إطار مشروع "تمكين المرأة للقيادة".

وتم الكشف عن الجدارية في ​شارع المقدسي​ في ​الحمرا​، في حفل حضره العديد من ممثلي الأحزاب والسفارات والمؤسسات الدولية والمحلية، حيث ألقت الأمينة العامة للجمعية ​يارا نصار​ كلمة المناسبة أطلقت خلالها شعار "مطرحِك الطبيعي بالقيادة"، وأوضحت أنّ "لادي" أرادت أن توصل رسالتها بطريقة غير تقليدية، فكانت هذه الجدارية التي يمكن أن تكون مصدر إلهام وقوة، مشيرة إلى أنّ كلّ شخص يمكن أن يقرأها بطريقته الخاصة، معربةً عن أملها في أن تتحول إلى رمز ومثال عن الصورة التي تمثل ​المرأة اللبنانية​".