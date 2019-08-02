شقير: جميل السيد يستمر في ممارسة الكذب وتضليل الرأي العام

اعتبر وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "النائب ​جميل السيد​، يستمر في ممارسة الكذب وتضليل الرأي العام، وهو يتمادى في إدعاء العفة والدفاع عن ​المال​ العام زورا وبهتانا، فيما الناس يتذكرون استغلاله لمناصبه في الماضي لتحقيق نزواته وشهواته بالسلطة وجني الأموال الطائلة!فعلا انه منبع للوقاحة".

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