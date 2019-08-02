ترامب: لسنا قلقين من صواريخ كوريا الشمالية لأنها قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ أنه "لا يشعر بالقلق من ​الصواريخ​ التي تطلقها ​كوريا الشمالية​ لأنها قصيرة المدى". ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في ​الإدارة الأميركية​ أن "الاستخبارات في ​الولايات المتحدة​ تعقبت عملية إطلاق جديدة محتملة من كوريا الشمالية". وأوضحت الوكالة أن "الإطلاق ربما يكون مماثلا للعملية التي حدثت مؤخرا في شبه ​الجزيرة​ الكورية". وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت الأربعاء صاروخين طارا على بعد 250 كيلومترا باتجاه بحر اليابان. وقد اختبرت كوريا الشمالية كذلك هناك صاروخين آخرين في 25 تموز.

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