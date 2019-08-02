بو صعب ردا على جعجع: الجيش لديه القرار السياسي بإقفال كل المعابر غير الشرعية

أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في مداخلة تلفزيونية، توضيحا لما أثاره رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​، عن موضوع المعابر غير الشرعية، "ان جعجع اثار في السابق موضوع المعابر غير الشرعية وقال ان ​الحكومة اللبنانية​ رفضت مساعدات قدمت لها لبناء ابراج مراقبة على الحدود، وهذا غير صحيح واوضحنا المسألة حينها، حين كنت في زيارة الى ​بريطانيا​ للحصول على مساعدات اضافية لتحصين الحدود،" لافتاً الى "ان من الظلم القول ان ​الجيش​ لا يعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، اما الحكومة اللبنانية فقبلت المساعدات، واعطت القرار للجيش بإقامة 74 موقعا على الحدود".

وأوضح بو صعب "ان الابراج على الحدود نعمل على تطويرها بشكل عملاني ونعمل على تزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لتكون فعالة اكثر"، واكد بو صعب "ان الجيش لديه قرار سياسي واضح باقفال المعابر،" معايدا الجيش في عيده، ومشددا على "ان اللائحة التي أعلن عنها جعجع بـ 146 معبرا، هي معابر معظمها مقفل، وهناك منطقة تبلغ مساحتها 30 كم بين ​وادي خالد​ و​الهرمل​، هي عبارة عن قرى متداخلة مع ​سوريا​، في حين ان على ​النهر الكبير​، لا يكاد الجيش يقفل معبرا ليفتح المهرب معبرا آخر قربه" وجزم بو صعب "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري كما الحكومة اعطوا تعليماتهم للجيش لتنفيذ القرار في هذا الاطار،" خاتما بالاشارة الى "ان بعدما اوضحت كل الملابسات في لجنة الادارة والعدل، اعلنت في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع النائب ​جورج عدوان​ كل ما احاط بالموضوع من أخبار مغلوطة، ومستعد ان اذهب انا وعدوان عند جعجع لشرح هذه القضية له".