بلال عبد الله: مسألة التصويت في الحكومة بمثابة تعليب لقضية قبرشمون

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​، في حديث تلفزيوني، "أن مسألة التصويت على احالة قضية قبرشمون الى ​المجلس العدلي​ لن يقبل بها ​الحزب الاشتراكي​ لانها بمثابة تعليب للقضية،"، مشيرا الى "ان في كل زيارات المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ، لرئيس الحزب ​وليد جنبلاط​، كنا متعاونين، في حين كان الرفض يأتي من الفريق الاخر،" مشددا على ان "الحزب الاشتراكي يقبل بكل الاقتراحات الدستورية، في حين ان من يسيس الامور، هو من يمنع ​القضاء​ من القيام بدوره".

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