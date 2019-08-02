رأى وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "يبدو أن البعض خارج دائرة المشاورات الضيّقة ولا نستغرب ذلك، لذا أكثر ما يؤكد صوابية مطلبنا ب​المجلس العدلي​ هو رفضه من قبل محكوم سابق منه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الغريب: ما يؤكد صوابية مطلبنا بالمجلس العدلي هو رفضه من قبل محكوم سابق منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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