TL: جنبلاط سيرأس ليلا اجتماعا لقيادات اللقاء الديمقراطي للتداول في شؤون الساعة

لفتت مصادر مطلعة لقناة "تلفزيون لبنان" إلى انه "لا تطورات ايجابية في ملف حادثة قبرشمون وسط رفض كل من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحث ملف الحادثة في مجلس الوزراء"، مشيرةً إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري لن يعقد جلسة مفخخة ويطلب حلا قضائيا للحادثة قبل انعقاد الحكومة ويؤيده رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فيما رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان يصر على المجلس العدلي".
وأشارت إلى أن "لقاء كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وبري والحريري في احتفال الفياضية لا يحمل جديدا"، لافتةً إلى أن "الوضع الحالي قد يستمر على الاغلب إلى ما بعد عطلة عيد الاضحى والحريري سيكون في زيارة خارجية"، مضيفةً "جنبلاط سيرأس ليلا اجتماعا لـ"اللقاء الديمقراطي" والحزب "التقدمي الاشتراكي" للتداول في شؤون الساعة".
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