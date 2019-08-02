TL: جنبلاط سيرأس ليلا اجتماعا لقيادات اللقاء الديمقراطي للتداول في شؤون الساعة

لفتت مصادر مطلعة لقناة "​تلفزيون لبنان​" إلى انه "لا تطورات ايجابية في ملف حادثة ​قبرشمون​ وسط رفض كل من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بحث ملف الحادثة في ​مجلس الوزراء​"، مشيرةً إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لن يعقد جلسة مفخخة ويطلب حلا قضائيا للحادثة قبل انعقاد الحكومة ويؤيده رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ فيما رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ يصر على ​المجلس العدلي​".

وأشارت إلى أن "لقاء كل من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبري والحريري في احتفال الفياضية لا يحمل جديدا"، لافتةً إلى أن "الوضع الحالي قد يستمر على الاغلب إلى ما بعد عطلة ​عيد الاضحى​ والحريري سيكون في زيارة خارجية"، مضيفةً "جنبلاط سيرأس ليلا اجتماعا لـ"اللقاء الديمقراطي" والحزب "التقدمي الاشتراكي" للتداول في شؤون الساعة".