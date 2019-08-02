شكر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي رئيس حزب "​القوات​" ​سمير جعجع​ على "صراحته وجرأته وانه يقول كما نقول ان الخلاف في البلد سياسي وليس طائفي ومعه سنعالج بصبر وهدوء التفسيرات العشوائية لتلك السلطة المنحازة"، مشددا على أنه "مهما جرى في البساتين من محاولة تحريف التحقيق فان الحقيقة اقوى من محاولات التزوير. شكرا حكيم وكفى ابراج كذب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: مهما جرى في البساتين من محاولة تحريف التحقيق فان الحقيقة اقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.