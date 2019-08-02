أكد النائب ​علي درويش​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "انتهت أزمة ​بلدية طرابلس​ بانتخاب رئيس ونائب رئيس بعد مخاض، كل التوفيق للدكتور رياض يمق وللمهندس ​خالد الولي​، آملين ان تكون فاتحة خير وتبدأ ورشة عمل انمائية ل​مدينة طرابلس​ لأنها تستحق من الجميع ان نعطيها كل خير وان تكون صورتها كعراقتها، وهذا ما ينتظره الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر درويش: نأمل بانتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس ان يكون فاتحة خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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