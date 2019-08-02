الأمم المتحدة أعلنت عن تغيير إداري ضمن وكالة "الأونروا"

أعلنت ​الأمم المتحدة​ تغييراً ضمن إدارة وكالتها لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​اونروا​". وقررت ​سويسرا​ و​هولندا​ هذا الأسبوع تعليق مساهماتهما في اونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5,4 ملايين لاجىء فلسطيني في ​الأردن​، ​لبنان​، ​سوريا​ والأراضي الفلسطينية.

ويشير ​تقرير​ صدر عن لجنة الأخلاقيات في اونروا إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي.

ويستهدف التقرير المفوّض العام للوكالة بيار كرانبول ومستشارته ساندرا ميتشل المتهمة بتوظيف زوجها في مركز كبير الراتب عبر الالتفاف على الآليات التنظيمية.

وكانت ميتشل اعلنت استقالتها الأسبوع الماضي لـ"أسباب شخصية"، قبل ايام من تسريب المذكرة الداخلية في الإعلام.

وقالت أونروا في بيان إنّ خلف ميتشل الموقت كريستيان سوندرز عيّن في أعقاب محادثات شارك فيها الامين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، مشيرة إلى أنّ هذا "التعيين السريع" هو "نتيجة جهد فعال في خلال الأيام الماضية بين اونروا والأمين العام للأمم المتحدة" وهو "إشارة قوية" للاجئين الفلسطينيين يؤكد "العمل بدون انقطاع".