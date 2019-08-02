إجلاء طلاب بجامعة بطرسبورغ الروسية بعد اكتشاف غاز الفوسجين السام

أجلت السلطات الروسية في مدينة ​سان بطرسبورغ​ ​الطلاب​ والموظفين من قسم الكيمياء في جامعة بطرسبورغ الحكومية، بعد اكتشاف وجود اسطوانتين تحتويان على غاز الفوسجين السام.

وأكد مصدر في معهد الكيمياء التابع لجامعة بطرسبورغ الحكومية لقناة "​روسيا اليوم​" أنه "تم إجلاء كل الموجودين في المبنى"، مشيرا إلى أنه "تم اكتشاف العبوتين، خلال جولة تفتيش روتينية، ولم يعرف حتى الآن مصدرهما".