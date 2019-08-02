إجلاء طلاب بجامعة بطرسبورغ الروسية بعد اكتشاف غاز الفوسجين السام

أجلت السلطات الروسية في مدينة سان بطرسبورغ الطلاب والموظفين من قسم الكيمياء في جامعة بطرسبورغ الحكومية، بعد اكتشاف وجود اسطوانتين تحتويان على غاز الفوسجين السام.
وأكد مصدر في معهد الكيمياء التابع لجامعة بطرسبورغ الحكومية لقناة "روسيا اليوم" أنه "تم إجلاء كل الموجودين في المبنى"، مشيرا إلى أنه "تم اكتشاف العبوتين، خلال جولة تفتيش روتينية، ولم يعرف حتى الآن مصدرهما".
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