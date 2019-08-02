إصابة شخص في حادث طعن بمدينة شتوتغارت الألمانية

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ عن "إصابة شخص جراء ​حادث طعن​ في مدينة شتوغارت".

وأفادت شبكة "abc" نيوز الأميركية نقلا عن الشرطة وسلطات الادعاء في ​ألمانيا​ بأنه "تم القبض على شخص (28 عاما)، كان يعيش مع الضحية، 36 عاما، في شقة واحدة حتى وقت قريب".

ولم تشر السلطات إلى الدوافع المحتملة خلف حادث الطعن الذي وقع في وقت متأخر من ليل أمس.