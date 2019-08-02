المبعوث الاميركي الى سوريا: حوالي 15 ألفا من داعش ما زالوا طلقاء في سوريا والعراق

أعلن مبعوث ​الولايات المتحدة​ الخاص بسوريا ​جيمس جيفري​ أن "​واشنطن​ تعتقد بأن حوالي 15 ألف عنصر من "داعش"، لا يزالون أحرارا في سوريا و​العراق​".

ولفت جيفري الى أنه "يواصل هؤلاء المسلحون التحرك في منطقة جنوب الفرات، على الرغم من أن الوضع عموما في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة قوات "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة".

ولفت الى أن "حوالي 10 آلاف من مسلحي "داعش" يقبعون حاليا الراهن في معسكرات اعتقال تابعة ل​قوات سوريا الديمقراطية​ ذات الأغلبية الكردية".

وأشار إلى أن "قسد" تحتجز ما يصل إلى 70 ألفا من أفراد عائلات مسلحي "داعش".