وزير دفاع إيران: احتجزنا الناقلة البريطانية ردا على احتجاز ناقلتنا في جبل طارق

أعلن وزير الدفاع ال​إيران​ي العميد ​أمير حاتمي​ أن "احتجاز إيران لناقلة ​النفط​ البريطانية، جاء ردا منها على احتجاز ​بريطانيا​ ل​ناقلة نفط​ إيرانية في ​جبل طارق​".

ولفت حاتمي إلى أنه "عندما مارست بريطانيا القرصنة واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية بطريقة غير شرعية، ردت ​القوات المسلحة​ الحافظة لأمن ​مضيق هرمز​ بالمثل على الإجراء البريطاني".

وأشار الى أن "الأعداء يعلنون اليوم زورا أنهم لا يسعون إلى فرض عقوبات على الشعب الإيراني، ويريدون حوارا غير مشروط، في المقابل وفي سلوك متناقض وصريح يفرضون الحظر على وزير خارجية بلادنا ​محمد جواد ظريف​".

وأشار خاتمي الى أن "استهداف أحدث ​طائرة​ مسيرة ل​أميركا​، يؤكد التقدم الملحوظ الحاصل في الصناعات الدفاعية المحلية والشركات القائمة على المعرفة و​الجامعات​"، مؤكداً أن "الأعداء لم يتصوروا أن إيران ستبلغ هذه المرتبة من التطور، إذ أنها تمكنت من رصد واستهداف الطائرة المسيرة للعدو باستخدام أنظمة الرادار والدفاع الإيرانية".

واشار إلى أن "إيران تمتلك اليوم أحدث المعدات العسكرية في الجو والبحر والبر، والعدو لن يجرؤ على خوض المجال العسكري".