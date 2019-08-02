خارجية فرنسا: قلقون إزاء العقوبات الأميركية على ظريف

أعربت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ عن "قلق سلطات بلادها إزاء قرار ​الولايات المتحدة​ فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​". وأضحت الخارجية في بيان لها، أن "​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ تعارض القرار"، لافتةً الى "اننا نعتبر أنه ينبغي إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة، لا سيما وسط التوترات الشديدة".

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