الموفد الروسي يرحب بإعلان دمشق موافقتها على وقف لاطلاق النار في إدلب

رحب الموفد الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرنتييف من عاصمة كازاخستان نور سلطان، بإعلان دمشق موافقتها على وقف لاطلاق النار في محافظة ادلب التي يسيطر عليها ارهابيون وتتعرض منذ نهاية نيسان، لقصف يشنه النظام وحليفه الروسي، وفق ما نقلت عنه وكالة انترفاكس للانباء.
وكانت أعلنت دمشق موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الكازاخستانية.
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