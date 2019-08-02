ترامب: لم أناقش معاهدة التخلص من الصواريخ مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، ولكنه لم يناقش فيها معاهدة التخلص من ​الصواريخ​".

ولفت ترامب في تصريحات أمام ​البيت الأبيض​ "أنني لم أناقش معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى مع بوتين، أجريت محادثة هاتفية مع بوتين، كانت قصيرة لكنها كانت جيدة إلى حد بعيد".

وأشار الى أنه "تحدثت مع بوتين حول أزمة ​حرائق الغابات​ في ​روسيا​، وعرضت عليه مساعدة ​الولايات المتحدة​ في إخمادها".

وأشار ترامب إلى أنه "لم يتطرق بمحادثته مع بوتين إلى مسألة التدخل في ​الانتخابات الأميركية​".