شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم أبو خليل مذيع صباحا فى الشرق وآخر النهار ضيف فى شقيقتها الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس غريبا فى ظل فقر الضيوف الذى تشهده منابر الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، وتكرار المحتوى، أن نجد أحد مقدمى البرامج على قناة الشرق الإخوانية يظهر كضيف فى شقيقتها قناة الشرق الأوسط فى ذات اليوم.

هيثم أبو خليل، أحد مقدمى البرامج بقناة الشرق الإخوانية والذى يقدم برنامج "حقنا كلنا"، على القناة الإخوانية، ظهر مساء اليوم فى قناة الشرق الأوسط التابعة أيضا لقناة الشرق الإخوانية وهذه المرة ليس مقدم برنامج بل ضيفا فى أحد البرامج المذاعة على قناة الشرق الأوسط .

وفى ظل الدولارات التى يتحصل عليها المذيعين فى تلك القنوات الإخوانية، فإنهم وجدوا أن الأمر سببوبة، فكثرة ظهروهم على تلك القنوات التى يتم تمويلها من قطر، سيزيد من ثرواتهم فى الخارج لذلك لم يمانعوا أن يظهروا أيضا كضيوف فى ذات القناة التى يقدمون فيها برامج.

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و ظهور مقدم برامج بقنوات الإخوان كضيف يأتى فى وقت تعانى فيه قنوات الإخوان من ندرة كبيرة فى الضيوف، حيث لا يقبل كثير من الضيوف على الظهور عليها، بجانب افتقاد تلك البرامج للمهنية الإعلامية مما يجعل مقدم البرنامج قد يقدم أكثر من برنامج، وقد يظهر كضيف خاصة أن أغلب برامج تلك القنوات الإخوانية تظهر بلا ضيوف وتكون مجرد حديث مباشر من المذيع لأتباع الإخوان.



