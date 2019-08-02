شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يشارك فى عزاء الراحل محمود درويش نقيب محامي شمال أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم الخميس،فى عزاء الراحل محمود درويش نقيب محامي شمال أسيوط بالسرادق المقام أمام مسجد الشيخ نجيب بالقوصية بمحافظة اسيوط.
كما شارك فى مراسم العزاء عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء نقابتي شمال وجنوب اسيوط ونقباء وأعضاء مجالس نقابات الصعيد الفرعية، ولفيف كبير من المحامين.
يذكر أن الراحل محمود درويش نقيب محامي شمال اسيوط توفى فجر اليوم الخميس وتم تشييع الجنازة من مسجد الشيخ نجيب بالقوصية بمحافظة اسيوط عقب صلاة الظهر.
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