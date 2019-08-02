شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أربك مقتل "حمزة بن لادن" حسابات النظام القطرى؟.. باحث حقوقى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن سعي تنظيم الحمدين لإعادة إحياء تنظيم القاعدة ممثلا في احتضان وايواء حمزة بن لادن يعتبر أحد مشاريع قطر في تخريب الدول ودعم التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأضاف الباحث الحقوقى، أنه بعد الأخبار المتداولة حول مقتل حمزة بن لادن الذي كان يتم إعداده ليصبح خليفة أبيه أسامه بن لادن أربك حسابات قطر والحمدين وأفسد خططهم حيث كانوا يعتمدون على وجود حمزة في إعادة تجميع بقايا التنظيم الإرهابي من كل الدول مثل سوريا وليبيا وأفريقيا لمعاودة النشاط الإرهابي مرة أخرى.

وكان موقع قطريليكس أكد أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، تلقى ضربة موجعة أربكت حساباته بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.