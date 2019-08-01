رسميا.. عيد الأضحى في المغرب يوم 12 غشت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن بعد غد السبت فاتح شهر ذي الحجة لعام 1440 وعيد الأضحى يوم الاثنين 12 غشت الجاري.

في المقابل، أعلنت عدة دول عربية، اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو فاتح ذي الحجة لعام 1440 هـ والحادي عشر من غشت الجاري هو أول أيام عيد الأضحى.

ففي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن “غدا الجمعة الثاني من غشت هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وأن السبت العاشر من غشت هو يوم الوقوف بعرفة”.

وأضافت في بيان، أن “الأحد ال11 من غشت هو أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

وفي الأردن، أكد مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، في بيان، أن يوم غد الجمعة هو “غرة شهر ذي الحجة لعام 1440هجرية؛ وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 غشت الجاري”.

Advertisements

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،الشيخ محمد حسين، أنه “ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440هـ ويوم الأحد 11 غشت الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

أما في سلطنة عمان، فقد أعلنت اللجنة العمانية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، عدم ثبوت رؤية الهلال في البلاد ليكون بذلك يوم بعد غد السبت، غرة شهر ذي الحجة 1440 الموافق لثالث غشت الجاري.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه لعدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، فإن “يوم غد الجمعة يكون الم تم م لشهر ذي القعدة، ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة”.

وكانت المحكمة العليا السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أن غدا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر غشت 2019.

وأوضحت المحكمة في بيان أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر غشت 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه، أي الحادي عشر من غشت الجاري.

