قرر رفع عدد المنتخبات المشاركة.. “فيفا” يمنح سيدات العرب فرصة التأهل للمونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، من 24 إلى 32 منتخبا، ستوزع البطاقات 8 الإضافية على القارات الست وفق معايير ستحدد لاحقا.

ومنح “فيفا” بقراره هذا، فرصة كبيرة أمام المنتخبات النسائية العربية من أجل تأهل أحدها إلى كأس العالم للأول مرة في تاريخ سيدات العرب، منذ أن انطلقت البطولة عام 1991 في الصين.

ويتقدم المنتخب الجزائري والأردني للسيدات، المنتخبات العربية التي بإمكانها الاستفادة من قرار الاتحاد الدولي للعبة، لحضورهما الدائم في البطولتين الإفريقية والآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتمتلك اتحادات المغرب والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر منتخبات نسائية في القارة السمراء تدخل التصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم، بينما عن عرب آسيا، تتواجد منتخبات الأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والإمارات، والعراق، ثم البحرين.