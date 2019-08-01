قطاع النظافة يقسم العدالة والتنمية بالمحمدية!

يعيش أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة المحمدية، ما يشبه الانقسام، بشأن صفقة تدبير قطاع النظافة، والتي فازت بها شركة “إس او إس”، والتي من المرتقب المصادقة عليها، غدا الجمعة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن أعضاء فريق العدالة والتنمية اجتمعوا اليوم الخميس، برئاسة الكاتب الجهوي للحزب محسن مفيدي؛ بهدف مناقشة صفقة التدبير المفوض، المتعلق بقطاع النظافة، والتي فازت بها شركة “إس أو إس”.

وأوضحت مصادر “اليوم 24″، أن بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة المحمدية، يرفضون التصويت يوم غد الجمعة لصالح الشركة المذكورة، خاصة وأنهم غير مقتنعين بإمكانياتها المادية لتدبير قطاع النظافة في المدينة.

وسيعقد مجلس المدينة المحمدية دورة استثنائية، يوم غد الجمعة، للمصادقة على الصفقة التدبير المفوض المتعلق بالنظافة، التي فازت بها شركة “إس أو إس”، وذلك قبل أيام.

وستتكلف الشركة بتدبير قطاع النظافة داخل جماعة المحمدية خلال السبع سنوات المقبل، وسيدخل العقد الجديد حيز التنفيذ مطلع شتنبر المقبل.