مركز رياضي شهير: الـ”فيفا” يظلم حكيم زياش.. أرقامه تضعه في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الـ10 المرشحين من أجل التنافس على لقب أحسن لاعب سنة 2019، وذلك بعد تألقهم في مختلف المنافسات، سواء مع أنديتهم الأروبية، أو مع منتخبات بلدانهم.

هذه الأسماء، لم تلقى أي خلاف بين العارفين بكرة القدم، بما أن الأمر يتعلق بأفضل اللاعبين هذا العام، غير أن السؤال الذي تم طرحه، ماذا لو تم تصنيف اللاعبين، على أساس مردودهم، والأرقام التي تم تحصيلها الموسم الماضي.

الجواب، منحه لنا مركز ” ProFootballDB” الشهير، المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية، والذي قدم لنا أفضل 10 لاعبين الموسم الماضي، من حيث الأرقام التي تم تحصيلها، وهو الأمر الذي صدر عنه ترتيب مختلف عن ذلك الذي أصدره “الفيفا”، بل أعاد الاعتبار للنجم المغربي، حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، والمنتخب الوطني المغربي.

وحسب الإحصائيات التي قام بها المركز، فإن ميسي يعتبر هو المرشح رقم 1 لتتويج باللجائزة، على الرغم من فشله في قيادة برشلونة للتتويج بدوري الأبطال، وكذا المنتخب الأرجنتيني للفوز بـ”كوبا أمريكا”، وذلك بعد أن حصل على تنقيط 8.3.

المركز الثاني، اشترك فيه كل من الفرنسي كيليان امبابي، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، والهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، واللذين حصلا على نقطة 8.

وفي باقي الترتيب:

3. ساديو ماني (7,9)

4. إدين هازارد (7,8)

5. كريستيانو رونالدو (7,7)

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6. محمد صلاح (7,7)

7. أليسون بيكير (7,7)

8. حكيم زياش (7,6)

9. هاري كاين (7,6)

10. رحيم ستيرلينغ (7,6)

جدير ذكره، أن الاتحاد الدولي للعبة، كشف أمس الأربعاء، عن لائحة الـ10 لاعبين المرشحين لجائزة الأحسن هذا الموسم، ويتعلق الأمر بكل من: كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، فرانكي دي يونغ، ماتيس دي ليخت، فان ديك، محمد صلاح، ساديو ماني، كيليان مبابي، إدين هازارد، وهاري كين.