عمليات بغداد تصدر ضوابط لنقل المواشي والاعلاف من والى العاصمة

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الخميس، ضوابط لنقل المواشي والاعلاف من والى العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "على ضوء توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص ضوابط نقل المواشي والاعلاف المحلية من والى بغداد، ومن اجل اطلاع الاخوة أصحاب المواشي على تلك التعليمات وعدم تأخرهم او منعهم من عبور السيطرات، نود ان نبين ان الضوابط الخاصة بهذا الموضوع تتضمن حصول الموافقات الأصولية المتمثلة بالشهادة الصحية الصادرة عن الدوائر البيطرية إضافة الى تصريح الإخراج الصادر من المحافظة على ان تكون النسخ الاصلية وليست مصورة".

ودعت القيادة "أصحاب المواشي الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة وتجنبهم الوقوف والانتظار الطويل في السيطرات".