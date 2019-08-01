افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم اغلاق مسار واحد في جسر ملعب الشعب ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اغلاق مسار واحد في جسر ملعب الشعب باتجاه منطقة الكرادة وسط بغداد". واضاف ان "ذلك جاء لاغراض الصيانة".

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