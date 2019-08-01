أمريكا ترصد إطلاق قذيفة جديدة من كوريا الشمالية

قال مسؤولان أمريكيان، الخميس، إن كوريا الشمالية نفذت فيما يبدو إطلاقا جديدا لقذيفة، وإن المعلومات الأولية تشير إلى أنه مشابه لاختبارات سابقة أجرتها بيونج يانج.

وقال أحد المسؤولين، طالبا عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة رويترز، إن الإطلاق لم يشكل تهديدا على أمريكا الشمالية، مشيرا إلى أنه لم يتضح عدد القذائف التي أطلقت.

جاء ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في وقت مبكر الأربعاء الماضي بعد أيام من إطلاقها صاروخين مماثلين في 25 يوليو/تموز.

Advertisements

وفي وقت سابق، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كوريا الشمالية إلى إجراء محادثات "جادة" مع الولايات المتحدة، وقالت إن العقوبات الدولية يجب أن تظل مطبقة بالكامل لحين تفكيك بيونج يانج برامجها النووية والصاروخية.

وصدر ذلك البيان عن الدول الثلاث بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية.

كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، فجر الخميس، عن إشراف الزعيم كيم جونج أون، أمس، على تجربة إطلاق صواريخ بواسطة منظومة جديدة.

وأكدت أن كيم "أشرف على تجربة منظومة مطورة حديثا لإطلاق الصواريخ الموجهة والمتعددة وذات العيار الثقيل".

وكرر كيم "التعبير عن رضاه حيال نتائج التجربة"، معربا عن "بالغ تقديره" لموظفي أبحاث الدفاع الوطني وصناعة الذخائر الذين "قاموا بصناعة منظومة صواريخ متعددة رائعة بنمط كوري"، حسب ما قالته الوكالة.