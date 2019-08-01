استشهاد أبواليمامة وتنكيل تركيا بالسوريين.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس، أول أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: حملة قانونية أمريكية ضد شيخ قطري متهم بالاحتيال، والمقاومة الإيرانية تطالب بتصنيف روحاني ووزارة الاستخبارات إرهابيين، وصحيفة فرنسية: السوريون بإسطنبول ضحايا سياسات أردوغان، استشهاد "أبواليمامة".. أسد الجنوب و"كاسر" الإرهاب بعدن.

كما تتابعون أيضا: "تويتر" السعودية يفيض حبا للإمارات ويفضح مؤامرة قطر، و"الحرية والتغيير" تكشف عن مخطط إخواني تخريبي بالسودان، والسيسي يؤكد لكوشنر دعم مصر جهود حل القضية الفلسطينية، والأمم المتحدة تحقق في هجمات على منشآت تدعمها بسوريا.

Advertisements

أما في الاقتصاد فتطالعون: حيلة السفن للنجاة من قرصنة إيران.. السحر ينقلب على الساحر، وأردوغان ونار التضخم.. زيادة جديدة بأسعار الغاز تضغط على الأتراك، وغموض مفاوضات الحرب التجارية يهبط بأسعار النفط 1%.

وفي التكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز جالاكسي S6 Tab اللوحي.

وفي الفن تقرأون: 7 أفلام رعب تغزو السينما.. "زومبي الند" الأكثر تشويقا.

للاطلاع اضغط هنا