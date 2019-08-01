تكليلا لتعاون مثمر.. الإماراتيون في جنوب أفريقيا بدون تأشيرة دخول

في ظل النجاحات المستمرة للسياسة الخارجية الإماراتية أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة دخول البلاد.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن الخطوة ستدخل حيز التطبيق نوفمبر/كانون الثاني المقبل.

وأكد وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا آرون موتسوالدي أن الهدف من الخطوة دعم ازدهار السياحة في البلاد، باعتباره قطاعا مهما لخلق فرص العمل، بخلاف تقوية العلاقات مع الدول التي تم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول وعددها 7 دول من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن أمله في أن تسهم تلك التسهيلات في استقطاب أعداد كبيرة من السياح ونمو هذا القطاع في البلاد.

استثمارات ضخمة

ترتبط الإمارات وجنوب أفريقيا بعلاقات ثنائية قوية، حيث شهدت تطورات كبيرة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 9.3 مليار درهم في 2016 إلى 14.1 مليار درهم عام 2018 بزيادة 4.8 مليار درهم وبنسبة نمو 51.6%.

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كما زادت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين خلال الفترة نفسها من ملياري درهم إلى 3.3 مليار بنسبة نمو 64%.

وارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 1.67 مليار درهم عام 2016 إلى 2.3 مليار عام 2018 بنسبة نمو 38%، وزادت قيمة التجارة المباشرة بين البلدين من 7.3 مليار إلى 10.7 مليار بزيادة 3.4 مليار درهم وبنسبة 46.6%.

وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات منها ما يزيد على 2.88 مليار دولار (10.6 مليار درهم) في عام 2018.

كما أن 65% من صادرات جنوب أفريقيا للدول العربية تستحوذ عليها الإمارات التي تأتي في المرتبة الأولى عربياً، فضلاً عن أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي لجنوب أفريقيا في السلع غير النفطية، حيث تستحوذ على 50% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الدول العربية وجنوب أفريقيا.

قطاعات التعاون

تتوزع استثمارات جنوب أفريقيا في الإمارات على 8 قطاعات استثمارية رئيسية، ويستحوذ قطاع الصحة والعمل الاجتماعي على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 45%، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.8%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة 22.8%، والصناعة التحويلية 2%.

كما وصلت استثمارات جنوب أفريقيا في الإمارات إلى 1.38 مليار درهم بنهاية 2016، ويتواجد في الإمارات 827 شركة ووكالة وعلامة تجارية جنوب أفريقيا منها 3 شركات و14 وكالة تجارية و810 علامات تجارية.

وتتنوع سلع التجارة بين البلدين حيث تهيمن على الصادرات غير النفطية الإماراتية لجنوب أفريقيا أسلاك النحاس والسكر والذهب والألومنيوم الخام ومنتجات النحاس، بينما تهيمن على الواردات سلع الماس والذهب والحمضيات والفحم الحجري والفواكه، وتشمل سلع إعادة التصدير الماس وأجهزة الهواتف والحلى والمجوهرات والسيارات.