قرقاش يهنئ موريتانيا بالانتقال السلمي للسلطة

هنأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية موريتانيا بالانتقال السلمي والدستوري للسلطة، بعد أداء الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني اليمين أمام المجلس الدستوري.

وعبّر الدكتور قرقاش عن تمني دولة الإمارات العربية المتحدة لموريتانيا الاستقرار والازدهار والتقدم.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الخميس، قال الدكتور قرقاش: "نبارك لموريتانيا الشقيقة الانتقال السلمي والدستوري للسلطة، تعزيز المؤسسات الدستورية وشفافية الانتخابات صفحة مشرقة لموريتانيا وشعبها الكريم، تمنياتنا من الإمارات لموريتانيا بالاستقرار والازدهار والتقدم".

وشارك وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الخميس، في حفل تنصيب الرئيس المنتخب ولد الشيخ الغزواني بنواكشوط.

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وكان الغزواني قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في الـ22 من يونيو/حزيران الماضي.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في 23 يونيو/حزيران الماضي فوز المرشح ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

ووصل قادة دول أفريقية ورؤساء وفود تمثل بلدانا ومنظمات دولية إلى نواكشوط، تلبية لدعوة حضور تنصيب الغزواني.

وشهدت العاصمة الموريتانية إجراءات أمنية مشددة وترتيبات لضمان نجاح أول تجربة تناوب سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين.