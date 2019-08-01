الان تتابع أول تعليق من ترامب على أنباء وفاة حمزة بن لادن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنباء وفاة حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقال: “كان يشكل تهديدًا كبيرًا على الولايات المتحدة”.

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