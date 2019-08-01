قرقاش يبارك لموريتانيا الإنتقال السلمي والدستوري للسلطة

بارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، لموريتانيا الشقيقة الإنتقال السلمي والدستوري للسلطة . وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "تعزيز المؤسسات الدستورية وشفافية الانتخابات صفحة مشرقة لموريتانيا وشعبها الكريم، تمنياتنا" .. مضيفاٌ بقوله "من الامارات لموريتانيا بالاستقرار والازدهار والتقدم" . وشهدت موريتانيا اليوم فعاليات تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني ، بقصر المؤتمرات “المرابطون” ، بحضور عدة رؤساء أفارقة وشخصيات رفيعة المستوى . وسيسلم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه ولد الغزواني ، في أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين ، في بلد شهد عدة انقلابات ، آخرها عام 2008.

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