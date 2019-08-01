حالة الطقس في الإمارات يوم غد الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى صحو بوجه عام، والرياح خفيفة
إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الداخلية.
وذكر أن حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.
أما الخليج العربي فخفيف إلى متوسط الموج. فيما بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 51:01 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:36 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الاول عند الساعة 16:53 والجزر الثاني عند الساعة 04:58.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 40 33 80 30
دبي 42 34 50 25
الشارقة 42 35 45 25
عجمان 41 34 50 20
أم القيوين 43 33 55 25
رأس الخيمة 40 34 50 20
الفجيرة 37 32 75 45
العين 44 30 40 20
ليوا 45 31 75 20
الرويس 44 33 75 20
السلع 43 33 70 20
دلما 44 34 75 20
طنب الكبرى 41 31 85 40
طنب الصغرى 41 31 85 40
أبو موسى 41 31 85 40
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