قناة: استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير في السودان

أكدت مصادر إعلامية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير في السودان.

وذكرت قناة العربية أن المفاوضات بين قوى الحرية والمجلس العسكري تم استئنافها اليوم الخميس، آب 01، 2019.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير في السودان كشفها عن مخطط تقوده عناصر إخوانية تابعة للنظام السابق لاختراق المتظاهرين وجرهم للعنف والتخريب.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن المخطط الإخواني الذي تقوده ما تسمى بـ"كتائب الظل" يقضي باختراق مجموعات من الثوار وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم.

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ولفتت اللجنة إلى أنها علمت من مصادرها عن قيام النظام السابق بتوزيع أسلحة نارية لبعض هذه المجموعات.

وأشارت اللجنة إلى أن "هذا المخطط القذر يأتي من النظام السابق لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية".

وشدد البيان على أن "هذه محاولة لجر البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام ثورة شعبنا العظيم من الوصول إلى أهدافها وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه الجماهير".