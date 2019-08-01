عاجل.. أبرز التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية في السعودية

فيما يلي أبرز التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية التي أقرت في السعودية اليوم: ـ يحق للأنثى استخراج جواز سفرها دون موافقة ولي أمرها ـ تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم Advertisements ـ للذكر والأنثى الحقوق نفسها في تصريح السفر دون سن 21 ـ للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة ـ التبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة

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