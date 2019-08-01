عاجل.. السعودية تقر تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية

أقرت جهات عليا في السعودية تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية.

وأكدت مصادر إعلامية أن التعديلات تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفقاً لما كان معمولاً به في السابق.

وأقرت أنه يحق للزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة بعد أن كان مقتصراً على الرجل.

كما منحت التعديلات للمرأة حرية السفر دون موافقة ولي أمرها إذا تجاوزت سن ٢١ عام.