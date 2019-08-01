الجزائر تلقي القبض على إرهابي مطلوب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على إرهابي مطلوب في ولاية تمنراست، وتدمير قنبلة تقليدية الصنع في ولاية سكيكدة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "تمكنت دورية للجيش أمس الأربعاء بتمنراست من إلقاء القبض على الإرهابي "د. محمد" وكنيته "كوميتي"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2011، فيما كشفت ودمرت دورية أخرى للجيش قنبلة تقليدية الصنع بسكيكدة.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش بجانت بولاية إليزي جنوب شرق 27 منقبا عن الذهب وضبطت 11 مولدا كهربائيا و5 مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و8 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.