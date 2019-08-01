مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أن 126 مستوطنا و40 موظفا فى حكومة الاحتلال اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية فى ساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزمانى، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.