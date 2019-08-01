اليابان تدرس بحرص ردها على الخطة أمريكية

جدد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا التأكيد على أن اليابان تدرس بحرص ردها على خطة أمريكية لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في مضيق هرمز.

فقد دعت الولايات المتحدة دولا إلى المقر الرئيسي لأسطولها الخامس في البحرين أمس الأربعاء، لتقديم شرح تقني عن الخطة من وجهة نظر عسكرية.

وأخبر "إيوايا" الصحفيين يوم الخميس في طوكيو أن مسئولي مكتب الاتصالات الخاص بقوات الدفاع الذاتي اليابانية المتمركزين في البحرين حضروا الاجتماع. جدير بالذكر أن قيادة قوة مهام متعددة الجنسيات لعمليات مكافحة القرصنة قبالة الصومال توجد في البحرين.

وقال إنه أطلع على تفاصيل الاجتماع ولكنه رفض التحدث عما تمت مناقشته وعن رد اليابان المحتمل، مؤكدا إن اليابان ستواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى معنية لجمع معلومات وتحديد الوضع في مضيق هرمز ومع المجتمع الدولي.