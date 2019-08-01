بولتون: واشنطن تنتظر رد كوريا الشمالية لاستئناف المحادثات

ففي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أدلى بولتون بتعليق حول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين قصيري المدى يوم الأربعاء.
وقال بولتون إن إطلاق هذين الصاروخين لم ينتهك تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده لن تقوم بإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.
ولكن بولتون قال إن السؤال هو متى ستبدأ الدبلوماسية الحقيقية، مضيفا أن الحكومة الأميركية ما زالت تنتظر رد كوريا الشمالية.
يذكر أن مسئولا كوريا شماليا التقى نظيره الأميركي من البيت الأبيض الأسبوع الماضي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وقال المسئول الكوري الشمالي إن المحادثات على مستوى العمل ستبدأ قريبا جدا.
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