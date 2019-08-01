لجنة أطباء السودان: مقتل 4 مدنيين بإطلاق نار على محتجين في أم درمان

مصراوي أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الخميس، مقتل أربعة مدنيين جراء اطلاق النار خلال احتجاج في أم درمان. وأكدت اللجنة(هيئة غير رسمية) وقوع العديد من الإصابات، وأوضحت أنها ستكشف مزيداً من التفاصيل لاحقاً. وتوافد آلاف السودانيين اليوم...

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