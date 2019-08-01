شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربي: مؤتمر الشباب شهد إجابات للرئيس على كل التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب، أن مؤتمر الشباب السابع جاء كحلقة جديدة في سلسلة النهوض بشباب مصر في تقليد غير مسبوق أرسى قواعده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستمع المسئولون والشعب كله إلى أفكار ومقترحات وأحلام الشباب ومن يتابع جلسات المؤتمر المتنوعة يشعر بكل الفخر بأن الأمل في مستقبل مصر على يد هؤلاء الشباب سيكون واعدا ومبشرا ويحقق الاحلام والطموحات التي تراود كل مصري غيور على وطنه.

وأضاف سعد الجمال، فى بيان له، أن اختيار وانتقاء موضوعات الجلسات هو أمر يستحق الإشادة بالمعدين والمنظمين والحوار المدروس الواعي سواء في نموذج محاكاة الدولة المصرية أو مبادرة حياة كريمة لتطوير آلاف القري الأكثر فقرا أو التحول الرقمي بكل ما يعنية من مواكبة العصر والمستقبل وتيسير اداء الخدامات للمواطنين فضلا عما أوضحه تفصيلا الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامج الاصلاح الاقتصادي وضروراته وجوهره واثاره الايجابية وتاكيدا على أن البطل الحقيقي في تنفيذه هو الشعب والإنسان المصري.

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وتابع عضو مجلس النواب:كما شهدت جلسات المؤتمر تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الرئاسي للشباب الأفارقه تأكيدا على الريادة و على الرئاسه المصرية لأفريقيا و مدى الاهتمام الواسع بشعوبها وشبابها كما أجاب السيسي بكل الصراحه والشفافيه على كل التساؤلات التي تدور فى عقول المصريين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

وقال سعد الجمال: من خلال جلسة أسأل الرئيس فوضع الكثير من النقاط فوق العديد من الحروف وقد جاءت قرارات الرئيس فى ختام فعاليات المؤتمر لتؤكد على مدى الجدية والالتزام التى توليه الدولة لأفكار ومقترحات شبابها وان يتحول نموذج المحاكاة إلى حالة حوارية دائمة لتبرز قدرات ومواهب الشباب وقدراتهم على تحمل المسئولية بل واشراكهم فى معاونة الحكومة والجهات المعنية فى المشاريع القومية.

وأوضح عضو مجلس النواب، انعقاد المؤتمر هذا العام على أرض العاصمه الإدارية الجديدة رساله إلى العالم كله أن مصر امنة مستقرة و أنها عزمت بسواعد ابنائها وشبابها علي اقتحام المستقبل متزوده بكل ادواته وآلياته.