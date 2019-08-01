شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات مؤتمر الشباب تؤكد تمكينهم فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد "صبرى"، أن التوصيات جاءت تأكيدا علي رغبة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب في كافة المجالات ، مشيرا الى أن استمرار حالة الحوار بين نموذج محاكاة الدولة المصرية وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الجامعات والباحثين والحكومة المصرية انجاز كبير للشباب ، ومكتسب هام لمؤتمر الشباب وضمان لوجود قناة اتصال تعبر عن رؤية وبرامج الشباب والقوي السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات مؤتمر الشباب تؤكد تمكينهم فى كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.