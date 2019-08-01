مباشر قطر : الجيش الليبي يتقدم ... وميليشيات السراج تتكبد خسائر فادحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع مباشر قطر أن هناك تقدمات ميدانية يحققها الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر، في المعارك التي يخوضها ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج ، المدعوم من تنظيم الحمدين وتركيا .
وأضاف التقرير، أن التقدمات التي يحققها الجيش الليبي جاءت مؤخرا ، من خلال غارات جوية نفذتها قوات الجيش ، التي ضربت أهدافا عسكرية تابعة لحكومة الوفاق بمدينة مصراتة الليبية ، حيث استهدف سلاح الجو عدة أهداف ، بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المُسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة ذاتها .
وتابع الموقع أن هذه الضربات، التي يوجهها الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق ، تؤكد أن موازين القوة تميل اليوم لصالح الجيش الليبي ، وتثبت فشل الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة الوفاق ، فضلا عن الدعم المالي الذي يرسله الحمدين لحكومة السراج ، لافتا الى أن المؤشرات الميدانية الراهنة تؤكد أن تحرير العاصمة طرابلس بات قاب قوسين أو أدنى لا سيما في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها ميليشيات طرابلس ، التابعة لحكومة الوفاق ؛ ما يؤكد أن رهانات رجب أردوغان وتميم بن حمد خاسرة أيضا ، ومخططات تخريب ليبيا وتدميرها سوف تفشل ، في ظل تصدي الجيش الوطني لها
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