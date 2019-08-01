السودان يُدين الاعتداءات الإرهابية في عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ)
أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة الاعتداءات الإرهابية، التي استهدفت اليوم مراكز أمنية في عدن، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن تزامن هذه الاعتداءات واستخدام "التفجيرات الانتحارية" يكشفان رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن الشقيق، بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة.
وأكد البيان أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم، مطالبا المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته، وأن يعمل على إعادة الاستقرار والأمن ودعم الشرعية في اليمن الشقيق.
وجدد البيان مؤازرة السودان ووقوفه إلى جانب أشقائه فى اليمن حكومة وشعبا.
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