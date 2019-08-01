بالصور.. مينا ونرمين أول حالة "زواج إلكتروني" داخل كنيسة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت كنيسة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد.

وقام القس شنودة فتحي، بإدخال بيانات العروسين "مينا ونرمين" على تطبيق الأحوال الشخصية من خلال "اللاب توب"، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويًا، ووقع العروسان على القسيمة إلكترونيًا، كما تم التقاط صورة العروسين التي سيتم وضعها بالقسيمة، داخل القاعة، بالإضافة إلى الحصول على بصمة الأصابع إلكترونيًا.

وكان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن صباح اليوم خلال زيارته لبورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المراكز المطورة، عن إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره بحيث يتم إدخال بيانات العروسين من خلال "لاب توب" أو "تابلت" إلى التطبيق مباشرة خلال وقت عقد القران بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا.