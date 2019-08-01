محمد خضر قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تكليف الدكتور محمد محمود خضر بالقيام بمنصب نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من أول أغسطس الجاري.
يذكر أن الدكتور محمد محمود خضر، حاصل على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء من جامعة القاهرة عام 1984، والماجستير في الكيمياء الغير عضوية عام 1990، ودكتوراه الفلسفة في العلوم (الكيمياء، الفيزياء) عام 1994.
وتدرج في المناصب الجامعية، مدرسًا بقسم الكيمياء بكلية العلوم بني سويف حتى 2002، ثم أستاذا مساعدًا بنفس القسم حتى 2006، وأستاذًا لعلوم تكنولوجيا النانو قسم الكيمياء بكلية العلوم بني سويف عام 2007، ثم وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وعميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ثم نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب.
كما قرر رئيس الجامعة تعيين الدكتورة إكرام محمد الشبراوي وكيلاً لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يذكر أن الدكتورة إكرام، هي أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة والصناعات بكلية الطب، وعضو بشبكة أخلاقيات البيولوجيا المتعلقة بقضايا المرأة بالمنطقة العربية.
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