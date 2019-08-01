رغم رفض المعارضة.. رئيس الشيوخ الباكستاني سنجراني يفوز بالثقة

فاز رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني اليوم بثقة أعضاء مجلس الشيوخ.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الباكستاني رجاء ظفر الحق قدم اقتراحا بسحب الثقة من سنجرانيبهدف إقالته، غير أن نتائج التصويت السري جاءت لصالح رئيس المجلس، حيث صوت 50 عضوا فقط لصالح إبعاد سنجرانى عن منصبه ، فيما يستلزم القانون موافقة 53 عضوا على الأقل لإقالته.
ويرى المراقبون أن هذه النتيجة تعتبر مفاجأة غير متوقعة للمعارضة - التي تسيطر على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ المكون من 104 مقعدا - غير أنها تعتبر فى ذات الوقت دفعة قوية لصالح رئيس الوزراء عمران خان.
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