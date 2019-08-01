الرئيس الصومالى يتخلى عن جنسيته الأمريكية

أعلن مكتب الرئاسة فى مقديشيو اليوم أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله تخلى عن جنسيته الأمريكية.
وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن مكتب الرئاسة لميكشف عن أسباب إقدام الرئيس الصومالى على تلك الخطوة ، مكتفيا بالقول أنه تخلى عن الجنسية الامريكية طواعية بعد الرجوع الى محامين.
تجدر الاشارة إلى أن الدستور الصومالى يجيز احتفاظ المواطن بجنسية دولة أخرى، حيث عاش الرئيس الصومالى محمد عبد الله لعدة سنوات بالولايات المتحدة وعمل موظفا بوزارة النقل بولاية نيويورك الأمريكية قبيل انتخابه رئيسا للصومال فى فبراير 2017.
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