روسيا تطلق أقمارًا صناعية للحماية والتفتيش والصيانة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف من إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية "كوسموس" في شهر يوليو المنصرم، هو إجراء عمليات تفتيش الأقمار الصناعية والأجهزة الأخرى وصيانتها وحمايتها. والأجهزة الأخرى وصيانتها وحمايتها. وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تواصل وزارة الدفاع الروسية اختبارات الطيران للمركبات الفضائية (كوسموس–2535) و(كوسموس–2536)، والمصممة من أجل بحث تأثير العوامل الاصطناعية والطبيعية للفضاء على المركبات الفضائية من المجموعة المدارية الروسية. الدفاع الروسية اختبارات الطيران للمركبات الفضائية (كوسموس–2535) و(كوسموس–2536)، والمصممة من أجل بحث تأثير العوامل الاصطناعية والطبيعية للفضاء على المركبات الفضائية من المجموعة المدارية الروسية. فضلًا عن تطوير التكنولوجيات لحمايتها وصيانتها المدارية".

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